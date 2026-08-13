दम घुटने तक पति ने पत्नी का तकिए से मुंह दबाया! मारपीट भी की; हरदोई में हत्या की क्या है Inside Story

Husband Killed Wife Hardoi:हरदोई के संडीला कोतवाली क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान एक ई-रिक्शा चालक ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर दी। आरोप है कि बुधवार देर रात करीब 11:30 बजे शराब के नशे में धुत पति ने तकिए से पत्नी का मुंह और नाक दबा दिया, जिससे उसकी सांस रुक गई और मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के बेटे की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। यह घटना संडीला से करीब 9 किलोमीटर दूर मुरारनगर गांव की बताई जा रही है।