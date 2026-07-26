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Hardoi Theft Case: एक रात, 16 आरोपी और 1.29 करोड़ रुपये, जानिए हरदोई चोरी की पूरी इनसाइड स्टोरी, पुलिस ने ऐसे पकड़ा पूरा गैंग

Cash Recovery: उत्तर प्रदेश के हरदोई में 1.29 करोड़ रुपये की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। घरेलू कर्मचारियों ने परिवार के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 14 आरोपियों और 2 नाबालिगों को हिरासत में लेकर करीब पूरी रकम बरामद कर ली।
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हरदोई

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Dimple Yadav

Jul 26, 2026

Hardoi Theft Case Hardoi News

हरदोई के व्यापारी के यहां हुई थी एक करोड़ से ज्यादा की चोरी (Photo- Screengrab ani)

Hardoi Crime News: जिस परिवार ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा कर घर और कारोबार की जिम्मेदारी सौंपी, उसी भरोसे का फायदा उठाकर करोड़ों की चोरी की साजिश रच दी गई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस ने करीब 1.29 करोड़ रुपये की हाई-प्रोफाइल चोरी का खुलासा करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में दो नाबालिगों को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 करोड़ 28 लाख 99 हजार 310 रुपये नकद बरामद किए हैं।

खाने में नींद की गोलियां मिलाकर दिया वारदात को अंजाम

पुलिस जांच में सामने आया कि कारोबारी पंकज अग्रवाल के यहां काम करने वाले तीन घरेलू कर्मचारियों को घर में रखी बड़ी रकम की पूरी जानकारी थी। लालच में आकर उन्होंने पहले परिवार के खाने में नींद की गोलियां मिला दीं। जब सभी गहरी नींद में सो गए, तब उन्होंने अपने साथियों को बुलाकर घर में रखी नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए।

17 जुलाई को दर्ज हुई थी शिकायत

रेलवेगंज निवासी कारोबारी पंकज अग्रवाल ने 17 जुलाई को कोतवाली शहर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 16-17 जुलाई की रात उनके घर और थोक परचून कारोबार से जुड़ी नकदी चोरी हो गई। शुरुआती जांच में घर में काम करने वाले कर्मचारियों पर शक गहराया, जिसके बाद पुलिस ने कई टीमें बनाकर जांच शुरू की।

संयुक्त ऑपरेशन में खुला पूरा नेटवर्क

एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस, स्वाट, सर्विलांस और एसओजी की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि दो नाबालिगों को भी अभिरक्षा में लिया गया। जांच में पता चला कि वारदात पहले से बनाई गई योजना के तहत अंजाम दी गई थी।

दो आरोपियों का पहले से रहा आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में से दो का पहले से आपराधिक इतिहास भी रहा है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि घर में रखी बड़ी रकम की जानकारी होने के कारण उन्होंने लालच में आकर चोरी की योजना बनाई और अन्य साथियों को इसमें शामिल किया।

लगभग पूरी रकम बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 1.29 करोड़ रुपये नकद बरामद कर लिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे भी पूछताछ जारी है और यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

भरोसे का गलत फायदा

यह मामला एक बार फिर बताता है कि घरेलू कर्मचारियों या स्टाफ पर भरोसा जरूरी है, लेकिन बड़ी नकदी या कीमती सामान की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। पुलिस का कहना है कि समय रहते की गई जांच और तकनीकी निगरानी की वजह से इस बड़ी चोरी का जल्द खुलासा हो सका।

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Updated on:

26 Jul 2026 10:33 am

Published on:

26 Jul 2026 10:33 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / Hardoi Theft Case: एक रात, 16 आरोपी और 1.29 करोड़ रुपये, जानिए हरदोई चोरी की पूरी इनसाइड स्टोरी, पुलिस ने ऐसे पकड़ा पूरा गैंग

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