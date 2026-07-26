Hardoi Theft Case: एक रात, 16 आरोपी और 1.29 करोड़ रुपये, जानिए हरदोई चोरी की पूरी इनसाइड स्टोरी, पुलिस ने ऐसे पकड़ा पूरा गैंग

Hardoi Crime News: जिस परिवार ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा कर घर और कारोबार की जिम्मेदारी सौंपी, उसी भरोसे का फायदा उठाकर करोड़ों की चोरी की साजिश रच दी गई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस ने करीब 1.29 करोड़ रुपये की हाई-प्रोफाइल चोरी का खुलासा करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में दो नाबालिगों को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 करोड़ 28 लाख 99 हजार 310 रुपये नकद बरामद किए हैं।