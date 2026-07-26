Hardoi Theft Case: एक रात, 16 आरोपी और 1.29 करोड़ रुपये, जानिए हरदोई चोरी की पूरी इनसाइड स्टोरी, पुलिस ने ऐसे पकड़ा पूरा गैंग

हरदोई के व्यापारी के यहां हुई थी एक करोड़ से ज्यादा की चोरी (Photo- Screengrab ani)
Hardoi Crime News: जिस परिवार ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा कर घर और कारोबार की जिम्मेदारी सौंपी, उसी भरोसे का फायदा उठाकर करोड़ों की चोरी की साजिश रच दी गई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस ने करीब 1.29 करोड़ रुपये की हाई-प्रोफाइल चोरी का खुलासा करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में दो नाबालिगों को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 करोड़ 28 लाख 99 हजार 310 रुपये नकद बरामद किए हैं।
पुलिस जांच में सामने आया कि कारोबारी पंकज अग्रवाल के यहां काम करने वाले तीन घरेलू कर्मचारियों को घर में रखी बड़ी रकम की पूरी जानकारी थी। लालच में आकर उन्होंने पहले परिवार के खाने में नींद की गोलियां मिला दीं। जब सभी गहरी नींद में सो गए, तब उन्होंने अपने साथियों को बुलाकर घर में रखी नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए।
रेलवेगंज निवासी कारोबारी पंकज अग्रवाल ने 17 जुलाई को कोतवाली शहर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 16-17 जुलाई की रात उनके घर और थोक परचून कारोबार से जुड़ी नकदी चोरी हो गई। शुरुआती जांच में घर में काम करने वाले कर्मचारियों पर शक गहराया, जिसके बाद पुलिस ने कई टीमें बनाकर जांच शुरू की।
एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस, स्वाट, सर्विलांस और एसओजी की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि दो नाबालिगों को भी अभिरक्षा में लिया गया। जांच में पता चला कि वारदात पहले से बनाई गई योजना के तहत अंजाम दी गई थी।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में से दो का पहले से आपराधिक इतिहास भी रहा है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि घर में रखी बड़ी रकम की जानकारी होने के कारण उन्होंने लालच में आकर चोरी की योजना बनाई और अन्य साथियों को इसमें शामिल किया।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 1.29 करोड़ रुपये नकद बरामद कर लिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे भी पूछताछ जारी है और यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला एक बार फिर बताता है कि घरेलू कर्मचारियों या स्टाफ पर भरोसा जरूरी है, लेकिन बड़ी नकदी या कीमती सामान की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। पुलिस का कहना है कि समय रहते की गई जांच और तकनीकी निगरानी की वजह से इस बड़ी चोरी का जल्द खुलासा हो सका।
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