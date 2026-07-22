हरदोई में बोले डिप्टी सीएम बृजेश पाठक: सपा काल के दंगे लोग आज भी नहीं भूले, दिल्ली में फैलाई जा रही अराजकता

Deputy Chief Minister Brijesh Pathak Visit To Hardoi: हरदोई में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए दंगे को आज भी लोग भूले नहीं है। बच्चों को आगे करके दिल्ली में अराजकता फैलाई जा रही है। उपमुख्यमंत्री ने हरदोई मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद मेजर पंकज पांडे के नाम पर करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर उन्होंने शहीद पवन पांडे की विशाल प्रतिमा के अनावरण किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कार्यक्रम में शहीद के परिजन सहित बड़ी संख्या में समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे।