हरदोई में रिश्ते तार-तार! पति बना रोड़ा तो खाने में मिला दिया जहर, 2 जीजाओं संग हुई हुई रफूचक्कर

परिवार वालों ने संगम को तुरंत हरदोई मेडिकल कॉलेज ले जाकर भर्ती कराया। उसकी हालत काफी गंभीर थी। 7 जुलाई दोपहर से लेकर अगले दिन सुबह तक वह अस्पताल में रहा। इलाज के बाद किसी तरह जान बच गई, लेकिन अभी भी दवाइयां चल रही हैं। पति ने आरोप लगाया कि शादी से पहले उसकी पत्नी के अपने सगे जीजा मनोज कुमार और उमाशंकर से अवैध संबंध थे। जब पति को इसके बारे में पता चला तो पत्नी को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। पति अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहा था ऐसे मे तीनों ने मिलकर उसको रास्ते से हटाने की साजिश रखी। योजना के तहत खाने में जहर देकर पति को मारना चाहती थी।