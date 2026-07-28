Mau News: जेल से प्रेमी को छुड़ाने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, एक घंटे तक चला हाईवोल्टेज ड्रामा

बताया जा रहा है कि युवती का रतनपुरा निवासी विशाल पासवान के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी और कुछ समय पहले दोनों घर से साथ चले गए थे। इस मामले में बलिया जिले के नगरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवक के जेल जाने के बाद युवती मानसिक रूप से परेशान थी और वह लगातार उसे रिहा कराने की मांग कर रही थी। इसी मांग को लेकर उसने मोबाइल टावर पर चढ़कर विरोध जताया।