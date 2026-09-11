यूपी में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 5 IAS और 6 PCS अफसरों का तबादला, बदले कई जिलों के अधिकारी

सीएम योगी आदित्यनाथ (फोटो- पत्रिका)
UP IAS-PCS Officers Transfer News : उत्तर प्रदेश में गुरुवार देर रात एक बार फिर बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया। योगी सरकार ने पांच IAS और छह PCS अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। इस बदलाव में जालौन और बहराइच के जिलाधिकारी भी शामिल हैं। जालौन के DM रहे राजेश कुमार पांडेय को अब बहराइच का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, गोंडा और झांसी में भी कई अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं।
तबादले के तहत जालौन के जिलाधिकारी रहे IAS अधिकारी राजेश कुमार पांडेय को अब बहराइच का जिलाधिकारी बनाया गया है। राजेश कुमार पाण्डेय जालौन के DM रहते हुए राष्ट्रीय जल पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। साल 2025 में उन्हें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत दो करोड़ रुपये का पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया था।
राजेश कुमार पांडेय के स्थान पर जालौन में किस अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है, इसकी जानकारी उपलब्ध आदेश के इस विवरण में नहीं दी गई है। शासन के नए आदेश में कई अन्य वरिष्ठ IAS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से पांच IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें जिलाधिकारी के अलावा नगर आयुक्त, विशेष सचिव और मुख्य विकास अधिकारी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। सरकार की ओर से यह फेरबदल ऐसे समय किया गया है, जब प्रदेश में अलग-अलग विभागों और जिलों में प्रशासनिक कामकाज को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारियां लगातार बदली जा रही हैं। देर रात जारी आदेश के बाद कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
IAS अधिकारियों के तबादले के बाद शासन ने छह PCS अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश भी जारी किए। सुशील प्रताप सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण का सचिव बनाया गया है। वहीं, लखनऊ विकास प्राधिकरण में संयुक्त सचिव रहे अतुल कुमार को भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय का कुल सचिव और अपर निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बदायूं में SDM रहे राजेश कुमार सिंह का तबादला कानपुर नगर किया गया है। उन्हें एडीएम (नागरिक आपूर्ति) की जिम्मेदारी दी गई है। गोंडा के एडीएम रहे संजय कुमार सिंह को उप निदेशक (प्रशासन), युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल बनाया गया है।
झांसी के नगर मजिस्ट्रेट रहे प्रमोद झा को अब एडीएम गोंडा की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, कुशीनगर के SDM रहे योगेश्वर सिंह को झांसी का नया नगर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। इस तरह देर रात जारी तबादला आदेश में प्रदेश के कुल 11 अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इनमें पांच IAS और छह PCS अधिकारी शामिल हैं। नए आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालनी होंगी।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग