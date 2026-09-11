यूपी में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 5 IAS और 6 PCS अफसरों का तबादला, बदले कई जिलों के अधिकारी

IAS अधिकारियों के तबादले के बाद शासन ने छह PCS अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश भी जारी किए। सुशील प्रताप सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण का सचिव बनाया गया है। वहीं, लखनऊ विकास प्राधिकरण में संयुक्त सचिव रहे अतुल कुमार को भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय का कुल सचिव और अपर निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बदायूं में SDM रहे राजेश कुमार सिंह का तबादला कानपुर नगर किया गया है। उन्हें एडीएम (नागरिक आपूर्ति) की जिम्मेदारी दी गई है। गोंडा के एडीएम रहे संजय कुमार सिंह को उप निदेशक (प्रशासन), युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल बनाया गया है।