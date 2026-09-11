UPPSC Success Story: अभ्युदय योजना से सोनम बनीं SDM, ग्रामीण बेटियों के लिए बनीं प्रेरणा

UPPSC Success Story Sonam Yadav: आर्थिक संसाधनों की कमी किसी युवा के सपनों के रास्ते में स्थायी बाधा नहीं बन सकती, यदि उसे सही दिशा, बेहतर मार्गदर्शन और आगे बढ़ने का अवसर मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से लाभान्वित होकर सफलता हासिल करने वाली अयोध्या की सोनम यादव इसकी प्रेरक मिसाल बनकर सामने आई हैं। सीमित संसाधनों के बीच प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली सोनम ने अपनी मेहनत और सही मार्गदर्शन के दम पर UPPCS-2024 में उप जिलाधिकारी (SDM) पद पर चयन हासिल किया है। आज वह न केवल अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं, बल्कि प्रदेश की हजारों छात्राओं और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए उम्मीद की नई तस्वीर बन गई हैं।