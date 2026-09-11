11 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं मिली पर्याप्त सुरक्षा! छात्र प्रदर्शनकारी निशु आजाद का गंभीर आरोप, परिवार की सुरक्षा को लेकर जताया डर

निशु आज़ाद ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ धमकियों का संज्ञान लेने और अधिकारियों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने के बावजूद उन्हें और उनके परिवार को अभी तक पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Sep 11, 2026

Nishu Azad

प्रदर्शनकारी छात्रा निशु आजाद- फोटो एएनआई

Student Protester Nishu Azad Security Threat Claims: 14 वर्षीय छात्रा प्रदर्शनकारी निशु आजाद ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उन्हें और उनके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही है। लगातार मिल रही धमकियों की वजह से वे अपनी और परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं।

सोशल मीडिया पर निशु का पोस्ट

गुरुवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए निशु आजाद ने लिखा, 'माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद न तो मुझे और न ही मेरे परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है।' उन्होंने दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग करते हुए तुरंत सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की अपील की। निशु ने कहा कि लगातार धमकियों के कारण वे सचमुच डरी हुई हैं।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ कई झूठे क्रॉस-एफआईआर दर्ज किए गए हैं। इससे उन्हें उन जगहों पर यात्रा करने का खतरा है जहां जानलेवा हमला हो सकता है।

शिक्षा पर असर

निशु कक्षा 10 की छात्रा हैं और इस साल बोर्ड परीक्षाएं देने वाली हैं। धमकियों के कारण वे स्कूल और ट्यूशन नहीं जा पा रही हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी चिंताएं उनकी पढ़ाई और भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान

यह पोस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद आया। बता दें कि बुधवार को मुख्य न्यायधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ (जिसमें जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे) ने निशु को मिली धमकियों, रेप की धमकियों और घर पर पथराव के आरोपों पर गंभीर संज्ञान लिया। अदालत ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली से एफआईआर की स्थिति, परिवार की सुरक्षा व्यवस्था और हमले-धमकियों पर की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट मांगी।

जानें क्या था पूरा मामला

आपको बता दें कि निशु कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) से जुड़ी छात्र कार्यकर्ता हैं। जून 2026 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान उनके पिता संजय आजाद पर हमला हुआ था। आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मामला सुर्खियों में आया। इसके बाद निशु को अश्लील संदेश, धमकियां और घर पर पथराव जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा।
निशु ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का तुरंत पालन करते हुए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील दोहराई है। परिवार की सुरक्षा और उनकी पढ़ाई की निरंतरता अब प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Sept 2026 06:56 pm

Published on:

11 Sept 2026 06:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं मिली पर्याप्त सुरक्षा! छात्र प्रदर्शनकारी निशु आजाद का गंभीर आरोप, परिवार की सुरक्षा को लेकर जताया डर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘मुझ पर हमला हुआ तो सांसद चंद्रशेखर होंगे जिम्मेदार’ कौन हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी? MP पर लगा चुकी हैं गंभीर आरोप

dr rohini ghavri mp chandrashekhar azad allegations india return
लखनऊ

अभ्युदय योजना से सोनम बनीं SDM, ग्रामीण बेटियों के लिए बनीं प्रेरणा

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से मिली दिशा, यूपीपीसीएस-2024 में एसडीएम पद पर चयन के बाद लखनऊ में ले रहीं प्रशासनिक प्रशिक्षण (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

CM Yogi ने दिए बड़े निर्देश, यूपी में 681 प्रमुख मार्ग होंगे गड्ढामुक्त, बारिश बाद होगा स्थायी नवीनीकरण

आगामी पर्व-त्योहारों से पहले यूपी के 681 महत्वपूर्ण मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर गड्ढा मुक्त करने की तैयारी। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

जातीय हिंसा और हत्याओं के बाद गरमाई सियासत! यूपी में 2027 चुनाव से पहले जाट, ब्राह्मण और निषाद वोट बैंक पर छिड़ी जंग

UP Caste Politics
लखनऊ

अब भी परिजनों के मोह से आगे नहीं बढ़ पा रहीं मायावती, क्यों नहीं बन पाईं बहुजन की नेता?

BSP supremo Mayawati brother Anand Kumar, Nephew Ishan Anand
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.