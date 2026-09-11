सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं मिली पर्याप्त सुरक्षा! छात्र प्रदर्शनकारी निशु आजाद का गंभीर आरोप, परिवार की सुरक्षा को लेकर जताया डर

गुरुवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए निशु आजाद ने लिखा, 'माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद न तो मुझे और न ही मेरे परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है।' उन्होंने दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग करते हुए तुरंत सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की अपील की। निशु ने कहा कि लगातार धमकियों के कारण वे सचमुच डरी हुई हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ कई झूठे क्रॉस-एफआईआर दर्ज किए गए हैं। इससे उन्हें उन जगहों पर यात्रा करने का खतरा है जहां जानलेवा हमला हो सकता है।