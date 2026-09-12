कौन हैं दीपिका आनंद, जिनकी राजनीति में एंट्री के संकेत दे रहीं मायावती? जानिए पूरा कनेक्शन

मायावती ने कुछ साल पहले अपने बड़े भतीजे आकाश आनंद को राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाया था। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया और बाद में अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया। हालांकि, आकाश आनंद के साथ पार्टी में समीकरण कई बार बदले। मायावती ने पिछले तीन वर्षों में उन्हें अलग-अलग मौकों पर पार्टी के पदों से हटाया। उन्हें पार्टी से बाहर भी किया गया और बाद में वापसी हुई। इसी बीच दूसरे भतीजे ईशान आनंद को भी पार्टी में जिम्मेदारी दी गई और उन्हें उत्तर भारत का प्रभारी बनाया गया। अब मायावती ने अपने भाई के दोनों बेटों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है।