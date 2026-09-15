Vinit Minocha Case: कानपुर दवा कारोबारी हत्याकांड में नया खुलासा, आरोपी से बहू से ज्यादा बेटे ने की थी फोन पर बात

जांच में एक और कड़ी पुलिस के सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, विशाल गौतम ने हत्या से दो दिन पहले 3 सितंबर को नया सिम कार्ड लिया था। इसके साथ ही उसने अपना पुराना नंबर बंद कर दिया था। खास बात यह है कि नए नंबर से विशाल ने उसी दिन शालू के साथ-साथ सुब्रत को भी फोन किया था। यही बात अब पुलिस के लिए जांच का अहम हिस्सा बन गई है। पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही है कि अगर विशाल और शालू के बीच साजिश को लेकर बातचीत थी, तो नए नंबर से सुब्रत को फोन करने की जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि, यह केवल पुलिस की जांच का सवाल है, इससे सुब्रत की संलिप्तता साबित नहीं होती।