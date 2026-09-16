Kanpur News: सहायक प्रोफेसर की नौकरी और पीएचडी का झांसा देकर 36.67 लाख की ठगी, मुकदमा दर्ज

वर्ष 2026 में स्नेह ने मामले की शिकायत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को भेजी। शिकायत में विमलेश द्वारा यूजीसी अधिकारी का बताया गया मोबाइल नंबर भी दिया गया था। वहां से जवाब मिला कि यह नंबर किसी यूजीसी अधिकारी का नहीं, बल्कि विमलेश नाम के व्यक्ति का है। इसके बाद पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी गई। स्नेह के मुताबिक शिकायत की जानकारी विमलेश को भी हो गई। आरोप है कि उसने दो जुलाई को उन्हें जान से मारने की धमकी दी। साथ ही स्टांप पेपर, परिवार के आधार कार्ड और चार खाली चेक भी अपने पास रख लिए। वही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रकम के लेनदेन, आरोपी द्वारा किए गए दावों और धमकी के आरोपों की जांच शुरू कर दी है।