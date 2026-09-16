UP Crime News: हरदोई में पत्नी की हत्या, शक में पति ने काटा सिर, खुद थाने पहुंचकर किया सरेंडर

पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि परवेज को अपनी पत्नी के किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध होने का शक था। पुलिस के अनुसार, इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद होता था। बताया गया है कि परवेज ड्राइवर का काम करता था और ज्यादातर समय घर से बाहर रहता था। हालांकि, पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने की बात फिलहाल आरोपी के शक और पुलिस की शुरुआती पूछताछ पर आधारित है। पुलिस इस पहलू समेत हत्या से जुड़े अन्य कारणों की भी जांच कर रही है।