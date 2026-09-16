Gonda News: एक नंबर पर कई गाड़ियां! छोटे ट्रांसपोर्टरों ने खोला बड़े मालिकों का राज, अब मचेगा हड़कंप

छोटे ट्रांसपोर्टरों ने आरोप लगाया कि विभागीय लापरवाही के चलते जिले में ओवरलोड गाड़ियों की एंट्री हो रही है। उनका कहना है कि बाहरी गाड़ियां बिना रॉयल्टी के गिट्टी और मौरंग लेकर गोंडा पहुंच रही हैं। इससे स्थानीय छोटे वाहन मालिकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टरों ने एक नंबर पर कई गाड़ियां चलने का भी गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि इस तरह की शिकायतें लगातार संबंधित विभागों तक पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। बैठक में इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही गई।