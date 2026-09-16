गैस कनेक्शन बंद होने का डर! एक क्लिक में मोबाइल हैक और खाते से 7.39 लाख पार, मुकदमा दर्ज

Cyber Fraud: कानपुर में गैस कनेक्शन बंद होने का डर दिखाकर साइबर ठगों ने कानपुर के एक युवक को अपने जाल में फंसा लिया। खुद को आईजीएल गैस सर्विस का कर्मचारी बताने वाले ठग ने ऑनलाइन सत्यापन के नाम पर एक लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करते ही युवक का मोबाइल और कंप्यूटर साइबर ठगों के नियंत्रण में पहुंच गया। इसके बाद ठगों ने तीन बैंक खातों तक पहुंच बनाने की कोशिश की। दो खातों में सुरक्षा व्यवस्था के चलते रकम बच गई, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक के खाते से 7 लाख 39 हजार 808 रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।