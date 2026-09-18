Vineet Minocha Case: खुलेगा हत्या की साजिश का राज? रिमांड मिली तो शालू से सात, विशाल से पूछे जाएंगे कई सवाल

पुलिस इस संभावना की भी जांच कर रही है कि शालू और विशाल के बीच संपर्क के पीछे कोई तीसरा व्यक्ति था या नहीं। फिलहाल पुलिस ने किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका की पुष्टि नहीं की है। राजकिशोर से पहले पूछताछ हो चुकी है। उसके मुताबिक वह हत्या के इरादे से घर नहीं गया था और अंदर पहुंचने के बाद हत्या में सहयोगी बना। उसने चाकू से वार करने से इनकार करते हुए विशाल पर वार करने का आरोप लगाया था। राजकिशोर ने दो लाख रुपये के लालच में शामिल होने की बात कही थी।