पहले शालू का नाम, अब सुब्रत पर आरोप, विशाल के बयान से पलटी बाजी, बेटा गिरफ्तार

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान शालू और सुब्रत का आमना-सामना कराया गया। शालू ने सुब्रत पर करीब 20 से 25 लाख रुपये के कर्ज में होने की बात कही। उसका कहना था कि सुब्रत कई बार पिता के रहते कर्ज चुकाने में मुश्किल होने की बात कह चुका था। शालू के मुताबिक, वह उसे ऐसा न बोलने के लिए समझाती थी। सुब्रत ने कर्ज होने की बात स्वीकार की, लेकिन शालू के अन्य आरोपों से इनकार किया। पूछताछ में देहरादून में रहने वाली उसकी महिला मित्र का जिक्र भी हुआ। इस पर सुब्रत तत्काल कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। शालू ने सुब्रत के देहरादून अकेले जाने की बात स्वीकार की, लेकिन महिला मित्र के बारे में जानकारी होने से इनकार किया।