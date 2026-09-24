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Balrampur News: बेटे की पिटाई की शिकायत करने पहुंचा पिता, शिक्षक ने ईंट लेकर दौड़ाया; बोला- नेता बन रहे हो क्या?

Balrampur School News: बलरामपुर के गैसड़ी क्षेत्र स्थित कंपोजिट विद्यालय में छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। अभिभावक ने प्रभारी प्रधानाध्यापक पर पांचवीं के छात्र को डंडे से पीटने और बेहोश होने का आरोप लगाया। BSA को शिकायत और वीडियो सौंपकर जांच की मांग की गई है। खंड शिक्षा अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।
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बलरामपुर

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Mahendra Tiwari

Sep 24, 2026

Gonda

हाथ में ईट लिए अध्यापक फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट

Balrampur School News: बलरामपुर जिले के गैसड़ी शिक्षा क्षेत्र के एक कंपोजिट विद्यालय में छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। अभिभावक ने प्रभारी प्रधानाध्यापक पर पांचवीं कक्षा के छात्र को डंडे से पीटने और उसके बेहोश होने का आरोप लगाया है। स्कूल पहुंचने पर अपने साथ गाली-गलौज और हमला करने का प्रयास किए जाने की भी शिकायत की है। अभिभावक ने वीडियो के साथ बीएसए से जांच और कार्रवाई की मांग की है।

बलरामपुर जिले के जरवा शिक्षा क्षेत्र गैसड़ी के ग्राम सभा रतनपुर झिंगहा के मजरा करैली स्थित कंपोजिट विद्यालय में विद्यार्थियों की पिटाई को लेकर शिकायत की गई है। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक शैलेंद्र पाल सिंह पर अभिभावक अजय कुमार ने अपने बेटे समेत विद्यार्थियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को शिकायती पत्र देकर मामले की जांच कराने और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है। अभिभावक ने पिटाई और उसके बाद हुए विवाद से जुड़ा वीडियो भी बीएसए को सौंपा है। वायरल वीडियो में शिकायत करने पहुंचे अभिभावक को अध्यापक बातचीत के दौरान यह कहकर ईट लेकर दौड़ा रहा है, और कह रहा है। यह तो नेता बन रहा है।

शोर करने पर बेटे की पिटाई का आरोप

अभिभावक अजय कुमार के मुताबिक, उनका बेटा पवन कुमार विद्यालय में कक्षा पांच में पढ़ता है। आरोप है कि कक्षा में शोर होने के कारण प्रभारी प्रधानाध्यापक ने उसके बेटे की डंडे से पिटाई की। इससे वह बेहोश हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद अजय कुमार विद्यालय पहुंचे। उनका आरोप है कि वहां उनके साथ गाली-गलौज की गई और हमला करने का प्रयास किया गया। अभिभावक ने अपनी शिकायत में प्रभारी प्रधानाध्यापक पर छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार करने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले विद्यार्थियों को फेल करने, टीसी और मार्कशीट खराब करने की धमकी दी जाती है। इन आरोपों की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।

अभिभावक के रवैये के कारण विवाद की स्थिति बनी

प्रभारी प्रधानाध्यापक शैलेंद्र पाल सिंह ने अभिभावक के आरोपों पर बताया कि वह विभागीय कार्यों को लेकर परेशान थे। अभिभावक के रवैये के कारण विवाद की स्थिति बनी। उन्होंने मामले को लेकर अपना पक्ष रखा है।

खंड शिक्षा अधिकारी कर रहे जांच

खंड शिक्षा अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में है। इसकी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, अभिभावक की शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पिटाई, विवाद और अन्य आरोपों से जुड़े तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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Updated on:

24 Sept 2026 09:49 am

Published on:

24 Sept 2026 09:49 am

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