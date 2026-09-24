Balrampur News: बेटे की पिटाई की शिकायत करने पहुंचा पिता, शिक्षक ने ईंट लेकर दौड़ाया; बोला- नेता बन रहे हो क्या?

बलरामपुर जिले के जरवा शिक्षा क्षेत्र गैसड़ी के ग्राम सभा रतनपुर झिंगहा के मजरा करैली स्थित कंपोजिट विद्यालय में विद्यार्थियों की पिटाई को लेकर शिकायत की गई है। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक शैलेंद्र पाल सिंह पर अभिभावक अजय कुमार ने अपने बेटे समेत विद्यार्थियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को शिकायती पत्र देकर मामले की जांच कराने और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है। अभिभावक ने पिटाई और उसके बाद हुए विवाद से जुड़ा वीडियो भी बीएसए को सौंपा है। वायरल वीडियो में शिकायत करने पहुंचे अभिभावक को अध्यापक बातचीत के दौरान यह कहकर ईट लेकर दौड़ा रहा है, और कह रहा है। यह तो नेता बन रहा है।