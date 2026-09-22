Balrampur: घर का सामान तालाब में फेंकने पर हुआ विवाद, चाचा-भतीजे को पीटा; 4 पर केस

UP Crime: बलरामपुर के गौरा चौराहा थाना क्षेत्र के करमोहना गांव में घर का टिन-पतरा तोड़कर तालाब में फेंकने का विरोध करना चाचा-भतीजे को भारी पड़ गया। आरोप है कि पड़ोसियों ने गाली-गलौज करने के बाद दोनों के साथ लाठी-डंडों और मुक्का-थप्पड़ से मारपीट की। घटना के बाद आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी और ग्रामीणों के पहुंचने पर मौके से फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।**