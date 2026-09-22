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Balrampur: घर का सामान तालाब में फेंकने पर हुआ विवाद, चाचा-भतीजे को पीटा; 4 पर केस

UP Crime: बलरामपुर के करमोहना गांव में घर का टिन-पतरा तोड़कर तालाब में फेंकने का विरोध करने पर पड़ोसियों ने चाचा-भतीजे के साथ मारपीट की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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बलरामपुर

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Harshul Mehra

Sep 22, 2026

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प्रतीकात्मक तस्वीर। फोटो सोर्स- पत्रिका

UP Crime: बलरामपुर के गौरा चौराहा थाना क्षेत्र के करमोहना गांव में घर का टिन-पतरा तोड़कर तालाब में फेंकने का विरोध करना चाचा-भतीजे को भारी पड़ गया। आरोप है कि पड़ोसियों ने गाली-गलौज करने के बाद दोनों के साथ लाठी-डंडों और मुक्का-थप्पड़ से मारपीट की। घटना के बाद आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी और ग्रामीणों के पहुंचने पर मौके से फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।**

घर का टिन-पतरा तोड़कर तालाब में फेंकने का आरोप

मामला करमोहना गांव का है। गांव निवासी रामदास पुत्र राम खेलावन ने गौरा चौराहा थाने में तहरीर देकर बताया कि 21 सितंबर को दोपहर करीब 1:30 बजे पड़ोस में रहने वाले प्रभुनाथ और दीनानाथ पुत्र पीतांबर, अर्जुन पुत्र प्रभुनाथ और पन्नी लाल ने उनके घर का टिन-पतरा तोड़ दिया।

रामदास के मुताबिक, आरोपियों ने घर का टिन-पतरा तोड़ने के बाद उसे पास के तालाब में फेंक दिया। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो आरोपी गाली-गलौज करने लगे। इसके बाद आरोपियों ने उनके साथ मुक्का, थप्पड़ और डंडों से मारपीट शुरू कर दी।

बीच-बचाव करने पहुंचे भतीजे से भी मारपीट

रामदास ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि घटना के दौरान उनके भतीजे चेतराम पुत्र भगवान दास बीच-बचाव करने के लिए पहुंचे। आरोप है कि आरोपियों ने चेतराम के साथ भी मारपीट की। इस दौरान मौके पर शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण पहुंच गए।

ग्रामीणों के पहुंचने के बाद आरोपियों ने वहां से निकलते समय जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद रामदास ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

थानाध्यक्ष दुर्विजय ने बताया कि रामदास की तहरीर के आधार पर मामले में प्रभुनाथ, दीनानाथ, अर्जुन और पन्नी लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस को दी गई शिकायत में रामदास ने 21 सितंबर की दोपहर हुई घटना का उल्लेख करते हुए घर का टिन-पतरा तोड़कर तालाब में फेंके जाने और इसका विरोध करने पर मारपीट किए जाने की बात कही है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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Updated on:

22 Sept 2026 04:57 pm

Published on:

22 Sept 2026 04:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / Balrampur: घर का सामान तालाब में फेंकने पर हुआ विवाद, चाचा-भतीजे को पीटा; 4 पर केस

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