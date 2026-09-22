‘रो-रो कर बेटी बोली- पापा की किसी से दुश्मनी नहीं थी’, व्यापारी की हत्या कर सिर धड़ से किया अलग; क्या बोली मृतक की पत्नी?

राज किशोर की बड़ी बेटी शुभी ने बताया कि उनके पिता की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। परिवार को भी इस तरह की किसी रंजिश की जानकारी नहीं है। परिजनों का कहना है कि राज किशोर रोजाना की तरह मंगलवार सुबह घर से निकले थे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ देर बाद उनके साथ इतनी बड़ी वारदात हो जाएगी। मृतक की पत्नी मधु के मुताबिक, उनके पति राज किशोर महिलाओं के श्रृंगार से जुड़ी चीजों का कारोबार करते थे। वह साइकिल से देवहा गांव जाने की बात कहकर मंगलवार सुबह 8 बजे घर से निकले थे। फिलहाल पुलिस परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, जिससे हत्या की वजह और वारदात में शामिल लोगों के बारे में सुराग मिल सके।