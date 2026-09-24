UP Crime: 250 करोड़ के साइबर नेटवर्क की खुली परतें, फर्जी दस्तावेजों से चल रहा था खातों का खेल! 4 ठग गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने NCRP पोर्टल पर संबंधित बैंक खाते की जानकारी खंगाली। इस दौरान एक ऐसा खाता सामने आया, जिसमें महज 3 दिन के भीतर करीब 8 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था। पुलिस के अनुसार इस खाते को लेकर अलग-अलग राज्यों में 115 शिकायतें दर्ज थीं।खाते से जुड़े लेनदेन और शिकायतों की जांच आगे बढ़ाई गई तो साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे म्यूल खातों के नेटवर्क की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की।