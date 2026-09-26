Kanpur News: कुलपति पर विवादित टिप्पणी पड़ी भारी, इंस्टाग्राम रील बनाने वाले छात्र पर FIR दर्ज

Kanpur Latest News:कानपुर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो को लेकर विवाद गहरा गया है। कल्याणपुर पुलिस ने छात्र हर्ष सोनकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कुलपति की ओर से दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि छात्र ने इंस्टाग्राम के माध्यम से विश्वविद्यालय और कुलपति से संबंधित कथित तौर पर मिथ्या, भ्रामक और तथ्यहीन सामग्री प्रसारित की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस सोशल मीडिया पर प्रसारित पोस्ट और वीडियो की पड़ताल करने के साथ ही उनके स्रोत और प्रसारण से जुड़े तथ्यों की भी जांच कर रही है।