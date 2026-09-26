अखिलेश के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर इमरान मसूद का पलटवार, बोले- कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है जो चुपचाप बैठी रहे

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद (फोटो - एएनआई)
UP Politics: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सीट बंटवारे को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है। इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस को अपने काम पर पूरा भरोसा है और पार्टी अपनी जिम्मेदारियों को जानती है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में अंत तक लड़ती रहेगी।
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