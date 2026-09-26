26 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

अखिलेश के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर इमरान मसूद का पलटवार, बोले- कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है जो चुपचाप बैठी रहे

UP Politics: अखिलेश यादव के जीतने वाली सीटों के फॉर्मूले वाले बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लड़ेगी और गठबंधन का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा।
less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohsina Bano

Sep 26, 2026

Imran Masood Statement, SP Congress Alliance,

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद (फोटो - एएनआई)

UP Politics: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सीट बंटवारे को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है। इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस को अपने काम पर पूरा भरोसा है और पार्टी अपनी जिम्मेदारियों को जानती है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में अंत तक लड़ती रहेगी।

खबर अपडेट की जा रही है...

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2026 03:23 pm

Published on:

26 Sept 2026 03:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अखिलेश के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर इमरान मसूद का पलटवार, बोले- कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है जो चुपचाप बैठी रहे

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

US के नंबर से धमकी भरे ऑडियो पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, बोले- कल्कि धाम और सनातन धर्म के लिए पूरा जीवन समर्पित

Acharya Pramod Krishnam
लखनऊ

चुनाव से पहले अखिलेश यादव की PDA रथयात्रा पर गरमाई यूपी की सियासत! BJP नेता सुनील भराला ने साधा निशाना

SP chief Akhilesh Yadav
लखनऊ

‘वोट चोरी में शामिल लोगों का समर्थन बंद करें’, सुरेंद्र राजपूत बोले- चिराग पासवान NDA छोड़कर जनता के साथ खड़े हों

UP News
लखनऊ

BJP का मिशन 2027: सीएम योगी ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात, नितिन नवीन से संगठन व चुनाव पर मंथन संभव

PM Modi CM Yogi
यूपी न्यूज

‘उनकी चालें अब कामयाब नहीं होंगी’, अखिलेश यादव की PDA रैली को लेकर बोले यूपी BJP के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी

Pankaj Chaudhary
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.