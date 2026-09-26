ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण की मांग पर भड़के सांसद प्रमोद तिवारी, चुनाव आयोग को लेकर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी SIR और मतदाता अधिकारों के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार नागरिकों को सरकार चुनने और जरूरत पड़ने पर उसे बदलने की शक्ति देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी अधिकार को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए वोटों की कथित 'चोरी' का आरोप लगाया और एनडीए के सहयोगी दलों से इस मुद्दे पर कार्रवाई करने की अपील की।