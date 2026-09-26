‘भरण-पोषण केस वापस लो, वरना मार देंगे’: पारिवारिक न्यायालय में गला घोंटने की कोशिश, जानिए पीड़िता ने आपबीती में क्या बताया

24 सितंबर को इस केस की सुनवाई तय थी। उसी दिन प्रिया के पिता लक्ष्मीकांत की गवाही भी होनी थी। करीब दोपहर 2 बजे अदालत कक्ष से निकलकर प्रिया अपने पिता और बहन प्रियंका के साथ कोर्ट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर हॉल में पहुंचीं। तभी पीछे से उनके पति मनीष कुमार मिश्र, प्रिंस मिश्र और सतीश मिश्र आ गए और उन पर हमला बोल दिया।