जीएसटी पंजीयन में फर्जीवाड़े का आरोप, 14.74 करोड़ की सप्लाई और 2.65 करोड़ की आईटीसी पासऑन, फर्म संचालक पर FIR

विभागीय जांच में वित्तीय वर्ष 2026-27 में जून से जांच की तिथि तक फर्म की ओर से 14 करोड़ 74 लाख 45 हजार रुपये की आउटवर्ड सप्लाई घोषित किए जाने की बात सामने आई। इसी अवधि में करीब 2 करोड़ 65 लाख 40 हजार रुपये की आईटीसी कथित तौर पर फर्जी तरीके से पासऑन की गई।राज्य कर विभाग के अनुसार फर्जी लेनदेन और आईटीसी के माध्यम से सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाई गई। विभाग ने उपलब्ध अभिलेखों और पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के आधार पर कार्रवाई शुरू की।