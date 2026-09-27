प्रॉपर्टी डीलर से रिलेशन के शक में मां-बेटी की हत्या, पति निकला मास्टरमाइंड; पिता और दोस्तों संग मिलकर दिया वारदात को अंजाम, 3 गिरफ्तार

Mother Daughter Murder Case: एटा के अवागढ़ थाना क्षेत्र में मां-बेटी के दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक, मृतका प्रियंका के एक स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर से रिलेशन थे। इसी बात से नाराज होकर उसके पति रुकम ने अपने पिता और दोस्तों के साथ मिलकर इस खूनी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने अपनी पत्नी और सास दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने बच्चों के सामने ही प्रियंका और कमला देवी के सिर और चेहरे पर हथौड़े से हमला किया। दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी घर से फरार हो गए। पुलिस ने मामले में सियाराम समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।