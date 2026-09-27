Hardoi Police Transfer:हरदोई पुलिस में बड़ा फेरबदल, 192 पुलिसकर्मियों की बदली तैनाती

तबादला सूची में यूपी-112 और थाना पुलिस के बीच कर्मचारियों की अदला-बदली विशेष रूप से दिखाई देती है। सुरसा थाने में तैनात राम कुमार को यूपी-112 भेजा गया है। इसी तरह कछौना थाने से सुरेन्द्र कुमार यादव की तैनाती यूपी-112 में की गई है। दूसरी ओर यूपी-112 में तैनात वीरेन्द्र कुमार सोनकर को सुरसा थाने और राजेश कुमार मौर्य को कछौना थाने में नई जिम्मेदारी दी गई है। इस बदलाव के जरिए थाना स्तर और आपातकालीन पुलिस सेवा के बीच कर्मचारियों का पुनर्समायोजन किया गया है। यूपी-112 पुलिस व्यवस्था में तत्काल सहायता और सूचना पर प्रतिक्रिया देने वाली महत्वपूर्ण इकाई है। ऐसे में यहां कर्मचारियों की तैनाती का सीधा संबंध आपातकालीन पुलिस सेवाओं के संचालन से रहता है।