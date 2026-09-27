Hardoi Police Transfer:हरदोई पुलिस में बड़ा फेरबदल, 192 पुलिसकर्मियों की बदली तैनाती

थानों से यूपी-112 तक व्यापक बदलाव, न्यायालय सुरक्षा और साइबर थाने में भी नई तैनाती; तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
Hardoi Police Transfer New: हरदोई जिले की पुलिस व्यवस्था में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने और पुलिस बल की जरूरत के अनुसार कर्मचारियों का समायोजन करने के उद्देश्य से 192 पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक के बाद स्थानांतरण आदेश जारी किया गया। आदेश के तहत उपनिरीक्षकों, मुख्य आरक्षियों और आरक्षियों समेत विभिन्न स्तर के पुलिसकर्मियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। स्थानांतरित कर्मचारियों को बिना देरी किए नई तैनाती पर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी स्थानांतरण आदेश में जिले के विभिन्न थानों के साथ यूपी-112, पुलिस लाइन, न्यायालय सुरक्षा, साइबर थाना और पुलिस विभाग की अलग-अलग शाखाओं में तैनात कर्मियों को शामिल किया गया है। कई पुलिसकर्मियों को एक थाना क्षेत्र से दूसरे थाना क्षेत्र में भेजा गया है, जबकि कुछ कर्मचारियों की तैनाती थाना पुलिस से हटाकर यूपी-112 या अन्य शाखाओं में की गई है। लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों के स्थानांतरण के साथ विभिन्न इकाइयों में उपलब्ध मानव संसाधन का नए सिरे से समायोजन किया गया है।
तबादला सूची में यूपी-112 और थाना पुलिस के बीच कर्मचारियों की अदला-बदली विशेष रूप से दिखाई देती है। सुरसा थाने में तैनात राम कुमार को यूपी-112 भेजा गया है। इसी तरह कछौना थाने से सुरेन्द्र कुमार यादव की तैनाती यूपी-112 में की गई है। दूसरी ओर यूपी-112 में तैनात वीरेन्द्र कुमार सोनकर को सुरसा थाने और राजेश कुमार मौर्य को कछौना थाने में नई जिम्मेदारी दी गई है। इस बदलाव के जरिए थाना स्तर और आपातकालीन पुलिस सेवा के बीच कर्मचारियों का पुनर्समायोजन किया गया है। यूपी-112 पुलिस व्यवस्था में तत्काल सहायता और सूचना पर प्रतिक्रिया देने वाली महत्वपूर्ण इकाई है। ऐसे में यहां कर्मचारियों की तैनाती का सीधा संबंध आपातकालीन पुलिस सेवाओं के संचालन से रहता है।
स्थानांतरण आदेश में कुल 14 उपनिरीक्षकों की तैनाती बदले जाने का उल्लेख है। इनमें पुलिस लाइन से जुड़े उपनिरीक्षकों को भी विभिन्न थाना क्षेत्रों और पुलिस इकाइयों में भेजा गया है। नई तैनाती पाने वालों में पाली, बेनीगंज, साइबर थाना, कोतवाली देहात समेत अन्य स्थान शामिल हैं। उपनिरीक्षक स्तर पर हुए बदलाव का असर थानों में विवेचना, कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग से जुड़े कामकाज पर पड़ सकता है। नई तैनाती के बाद संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र की जिम्मेदारियों और लंबित कार्यों को समझकर काम आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
न्यायालय सुरक्षा में भी नई तैनाती
पुलिस प्रशासन ने न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को भी स्थानांतरण प्रक्रिया में प्राथमिकता दी है। आदेश के तहत कई मुख्य आरक्षियों और महिला पुलिसकर्मियों को न्यायालय सुरक्षा में तैनात किया गया है। महिला आरक्षी रजनी गौतम, सुजेता, योगिता और विजय लक्ष्मी को न्यायालय सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। न्यायालय परिसर में आने-जाने वाले लोगों की निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक पुलिस ड्यूटी के लिए पर्याप्त बल की जरूरत होती है। ऐसे में नई तैनाती के जरिए न्यायालय सुरक्षा व्यवस्था में कर्मचारियों का समायोजन किया गया है। वहीं आरती देवी और आरती शर्मा को यूपी-112 में नई जिम्मेदारी दी गई है।
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