27 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

2027 UP चुनाव से पहले सपा पर BJP का हमला, दिनेश प्रताप सिंह ने सर्वे और गठबंधन को लेकर जानिए क्या कहा?

UP Politics: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता दिनेश प्रताप सिंह ने सपा-कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सपा के कथित आंतरिक सर्वे और अखिलेश यादव की PDA राजनीति को लेकर दावा करते हुए चुनावी समीकरणों पर अपनी बात रखी।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Sep 27, 2026

dinesh-pratap-singh-sp-congress-alliance-up-election-2027

भाजपा नेता दिनेश प्रताप सिंह। फोटो-IANS

UP Politics:उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। इसी बीच भाजपा नेता दिनेश प्रताप सिंह ने सपा-कांग्रेस के बीच चल रही बयानबाजी को लेकर बड़ा दावा किया है। दिनेश प्रताप सिंह ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के एक आंतरिक सर्वे में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति कमजोर दिखाई गई है और उसे करीब 70 सीटों तक सिमटते हुए बताया गया है। हालांकि, इस कथित सर्वे का कोई दस्तावेज या आधिकारिक रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। दूसरी ओर, उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक सपा और कांग्रेस दोनों ही 2027 चुनाव के लिए अपने-अपने स्तर पर विधानसभा सीटों और संभावित उम्मीदवारों का आकलन कर रहे हैं।

सपा-कांग्रेस के बीच बयानबाजी पर दिनेश प्रताप सिंह का दावा

लखनऊ में दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि जैसे ही सपा के कथित सर्वे में पार्टी की स्थिति कमजोर होने की बात सामने आई, कांग्रेस नेताओं की ओर से भी अलग-अलग बयान आने लगे। भाजपा नेता के मुताबिक, चुनाव से पहले गठबंधन की राजनीति में सीटों और राजनीतिक ताकत का आकलन महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने दावा किया कि कमजोर स्थिति वाली पार्टी के साथ कोई भी दल गठबंधन को लेकर सहज नहीं होता।

सपा और कांग्रेस के बीच 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे की बातचीत की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार दोनों दलों की ओर से सीटों और संभावित उम्मीदवारों को लेकर अलग-अलग आकलन किए जा रहे हैं।

अखिलेश यादव की PDA राजनीति पर निशाना

दिनेश प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की PDA रणनीति पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा की PDA राजनीति का वास्तविक लाभ उन सामाजिक समूहों तक नहीं पहुंच रहा है, जिनका नाम पार्टी अपने राजनीतिक फॉर्मूले में लेती है।

उन्होंने सपा की पिछली सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए दलित समाज से जुड़े मुद्दों पर भी पार्टी को घेरा। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुईं और दलित महापुरुषों की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने के मामले भी सामने आए।

मुस्लिम वोट को लेकर भी सपा पर हमला

दिनेश प्रताप सिंह ने मुस्लिम समाज को लेकर भी समाजवादी पार्टी पर राजनीतिक हमला किया। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम समाज का एक वर्ग अब सपा की राजनीति से दूरी बना रहा है।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने नेतृत्व और राजनीतिक रणनीति में चाहे जितने बदलाव करे, उनके अनुसार दलित और मुस्लिम समाज के लोग पार्टी की राजनीति को समझ चुके हैं।

'भाजपा का गठबंधन जनता के साथ'

भाजपा नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव में कितने भी गठबंधन कर ले, भाजपा का गठबंधन जनता के साथ है। उन्होंने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनने का दावा भी किया।

2027 चुनाव के लिए सपा की भी तैयारी तेज

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सपा अपने स्तर पर भी सर्वे और जमीनी फीडबैक जुटा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक पार्टी सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में संभावित उम्मीदवारों की स्थिति और स्थानीय समीकरणों का आकलन कर रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2026 04:45 pm

Published on:

27 Sept 2026 04:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 2027 UP चुनाव से पहले सपा पर BJP का हमला, दिनेश प्रताप सिंह ने सर्वे और गठबंधन को लेकर जानिए क्या कहा?

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट मामले पर पंकज चौधरी ने उठाए सवाल, कांग्रेस से मांगा जवाब

लखनऊ में बयान देते उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

CM योगी के चुनाव आयोग वाले बयान पर अजय राय का पलटवार, बोले- आप आयोग के प्रवक्ता नहीं हैं

Uttar Pradesh Congress President Ajay Rai
लखनऊ

UP Politics: इंडिया गठबंधन पर मंत्री दानिश आजाद का बड़ा वार, बोले- ‘डूबते जहाज’ का कोई भविष्य नहीं

UP Politics
लखनऊ

‘जिन EVM से चुनाव जीते, उन्हें ब्लैक बॉक्स कहना ठीक नहीं’, राहुल गांधी के बयानों पर CM योगी का करारा जवाब

CM Yogi Adityanath, Rahul Gandhi, Election Commission Controversy
लखनऊ

भारी बारिश-तूफान से तबाही के बीच मायावती का बड़ा निर्देश, बोलीं- प्रभावित लोगों की मदद में जुटें BSP कार्यकर्ता, अलग फंड न जुटाएं

mayawati on brics summit global conflicts cooperation
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.