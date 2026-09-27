2027 UP चुनाव से पहले सपा पर BJP का हमला, दिनेश प्रताप सिंह ने सर्वे और गठबंधन को लेकर जानिए क्या कहा?

UP Politics:उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। इसी बीच भाजपा नेता दिनेश प्रताप सिंह ने सपा-कांग्रेस के बीच चल रही बयानबाजी को लेकर बड़ा दावा किया है। दिनेश प्रताप सिंह ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के एक आंतरिक सर्वे में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति कमजोर दिखाई गई है और उसे करीब 70 सीटों तक सिमटते हुए बताया गया है। हालांकि, इस कथित सर्वे का कोई दस्तावेज या आधिकारिक रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। दूसरी ओर, उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक सपा और कांग्रेस दोनों ही 2027 चुनाव के लिए अपने-अपने स्तर पर विधानसभा सीटों और संभावित उम्मीदवारों का आकलन कर रहे हैं।