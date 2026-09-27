2027 UP चुनाव से पहले सपा पर BJP का हमला, दिनेश प्रताप सिंह ने सर्वे और गठबंधन को लेकर जानिए क्या कहा?

भाजपा नेता दिनेश प्रताप सिंह। फोटो-IANS
UP Politics:उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। इसी बीच भाजपा नेता दिनेश प्रताप सिंह ने सपा-कांग्रेस के बीच चल रही बयानबाजी को लेकर बड़ा दावा किया है। दिनेश प्रताप सिंह ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के एक आंतरिक सर्वे में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति कमजोर दिखाई गई है और उसे करीब 70 सीटों तक सिमटते हुए बताया गया है। हालांकि, इस कथित सर्वे का कोई दस्तावेज या आधिकारिक रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। दूसरी ओर, उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक सपा और कांग्रेस दोनों ही 2027 चुनाव के लिए अपने-अपने स्तर पर विधानसभा सीटों और संभावित उम्मीदवारों का आकलन कर रहे हैं।
लखनऊ में दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि जैसे ही सपा के कथित सर्वे में पार्टी की स्थिति कमजोर होने की बात सामने आई, कांग्रेस नेताओं की ओर से भी अलग-अलग बयान आने लगे। भाजपा नेता के मुताबिक, चुनाव से पहले गठबंधन की राजनीति में सीटों और राजनीतिक ताकत का आकलन महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने दावा किया कि कमजोर स्थिति वाली पार्टी के साथ कोई भी दल गठबंधन को लेकर सहज नहीं होता।
सपा और कांग्रेस के बीच 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे की बातचीत की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार दोनों दलों की ओर से सीटों और संभावित उम्मीदवारों को लेकर अलग-अलग आकलन किए जा रहे हैं।
दिनेश प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की PDA रणनीति पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा की PDA राजनीति का वास्तविक लाभ उन सामाजिक समूहों तक नहीं पहुंच रहा है, जिनका नाम पार्टी अपने राजनीतिक फॉर्मूले में लेती है।
उन्होंने सपा की पिछली सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए दलित समाज से जुड़े मुद्दों पर भी पार्टी को घेरा। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुईं और दलित महापुरुषों की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने के मामले भी सामने आए।
दिनेश प्रताप सिंह ने मुस्लिम समाज को लेकर भी समाजवादी पार्टी पर राजनीतिक हमला किया। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम समाज का एक वर्ग अब सपा की राजनीति से दूरी बना रहा है।
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने नेतृत्व और राजनीतिक रणनीति में चाहे जितने बदलाव करे, उनके अनुसार दलित और मुस्लिम समाज के लोग पार्टी की राजनीति को समझ चुके हैं।
भाजपा नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव में कितने भी गठबंधन कर ले, भाजपा का गठबंधन जनता के साथ है। उन्होंने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनने का दावा भी किया।
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सपा अपने स्तर पर भी सर्वे और जमीनी फीडबैक जुटा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक पार्टी सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में संभावित उम्मीदवारों की स्थिति और स्थानीय समीकरणों का आकलन कर रही है।
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