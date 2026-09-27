UP Politics: इंडिया गठबंधन पर मंत्री दानिश आजाद का बड़ा वार, बोले- ‘डूबते जहाज’ का कोई भविष्य नहीं

UP Politics: उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने 30 सितंबर को प्रस्तावित INDIA ब्लॉक की बैठक को लेकर विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने गठबंधन को ‘डूबता हुआ जहाज’ बताते हुए इसके भविष्य पर सवाल उठाए और SIR व चुनाव आयोग के मुद्दे पर विपक्ष के रुख की आलोचना की।

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