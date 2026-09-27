‘SIR पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर बड़ा हमला बोले- राहुल गांधी, अखिलेश और ममता बनर्जी माफी मांगें

केशव मौर्य (photo- insta @official_kpmaurya)
Election Commission Controversy: उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चल रहे विवाद पर सियासत पूरी तरह से गरमा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत अन्य सभी विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा।
खबर अपडेट की जा रही है...
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग