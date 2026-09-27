SIR विवाद पर CM योगी का विपक्ष पर हमला, बोले- कांग्रेस और विपक्षी दल लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचा रहे

SIR Controversy:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनाव आयोग पहली बार ऐसा अभ्यास नहीं कर रहा है। योगी ने बताया कि साल 1952, 1957, 1961, 1965-66 और 2003 में भी इस तरह के पुनरीक्षण किए गए थे। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और अन्य दल मौजूदा SIR को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। योगी ने विपक्ष के इस रुख को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि राजनीतिक हितों के लिए संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए नुकसानदेह है।