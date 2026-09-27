यूपी में बारिश से बिजली सप्लाई प्रभावित, 15 लाख उपभोक्ता अंधेरे में, 889 फीडर और सब स्टेशन बंद

बारिश का एक असर बिजली की मांग पर भी पड़ा है। प्रदेश में बिजली की मांग 28 हजार मेगावाट से घटकर 13 हजार मेगावाट से भी नीचे पहुंच गई है। मांग कम होने के कारण प्रदेश को कटौती मुक्त रखा गया है और महानगरों से लेकर गांवों तक 24 घंटे बिजली दी जा रही है। मांग घटने के चलते कई तापीय बिजली इकाइयों को कम क्षमता पर चलाया जा रहा है। इसके साथ ही अतिरिक्त बिजली पावर एक्सचेंज में बेची जा रही है। यानी एक तरफ बारिश के कारण कई इलाकों में स्थानीय स्तर पर बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है, वहीं कुल मांग में बड़ी गिरावट के कारण प्रदेश में उपलब्ध बिजली की स्थिति अलग बनी हुई है।