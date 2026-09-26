26 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

Ayodhya Ram Mandir Row: कब तक बचाओगे? एक दिन विनाश तय है! सपा सांसद अवधेश प्रसाद की सरकार को सीधी चेतावनी

Ram Mandir Donation Row: राम मंदिर दान विवाद पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार असली गुनहगारों और कस्टोडियन को बचाने में जुटी है, लेकिन अयोध्या से ही इनका पतन शुरू हो चुका है।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Sep 26, 2026

Awdhesh Prasad

सपा सांसद अवधेश प्रसाद (PC: IANS)

Ram Mandir Donation Row: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले ने राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने योगी सरकार पर सीधे हमला बोलते हुए चेतावनी दी है कि बड़े लोगों को बचाने की कोशिश कब तक चलेगी। उन्होंने कहा कि एक दिन इनका विनाश तय है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने जांच प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच पूरी हुई है और दोषियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

सपा सांसद का सरकार पर हमला

लखनऊ में राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, 'यह सरकार बड़े मछलियों को बचा रही है। जो असली दोषी हैं, मुख्य लोग, संरक्षक… सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है। ठीक है, फिलहाल वे सुरक्षित हैं, सरकार उन्हें बचा ले… लेकिन वे बच नहीं पाएंगे, उनका पूर्ण विनाश होगा… उनका पूर्ण पतन अयोध्या से शुरू हो चुका है।'

अवधेश प्रसाद के इस बयान से साफ है कि विपक्ष इस मुद्दे को 2027 के विधानसभा चुनाव तक गर्माए रखना चाहता है। सपा लगातार आरोप लगा रही है कि मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है।

वीएचपी ने जांच का किया बचाव

दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने पुलिस द्वारा चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दिए जाने पर कहा, 'श्री राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी की जांच पूरी हो चुकी है। कई लोगों के नाम लिए जा रहे थे और मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इससे अभियान बनाया जा रहा है।'

आलोक कुमार ने आगे बताया कि जब ये आरोप लग रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को जांच की निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने इसका स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया। कोर्ट की सलाह पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का पुनर्गठन किया और फॉरेंसिक ऑडिटर भी नियुक्त किया। हर सुनवाई से पहले एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करती रही। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच पूरी हुई और 73,000 पेज की रिपोर्ट आई। दोषी पाए गए लोगों के नाम आरोपी के रूप में दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

‘भरण-पोषण केस वापस लो, वरना मार देंगे’: पारिवारिक न्यायालय में गला घोंटने की कोशिश, जानिए पीड़िता ने आपबीती में क्या बताया

ये भी पढ़ें
court news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2026 07:56 pm

Published on:

26 Sept 2026 07:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Ayodhya Ram Mandir Row: कब तक बचाओगे? एक दिन विनाश तय है! सपा सांसद अवधेश प्रसाद की सरकार को सीधी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चुनाव आयोग विवाद पर सतीश महाना का कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा- संस्थाओं का विरोध करना कांग्रेस की पुरानी आदत

Satish Mahana UP Assembly Uttar Pradesh Politics
लखनऊ

UP Elections 2027: गठबंधन को लेकर सपा-कांग्रेस में घमासान, इमरान मसूद के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार

samajwadi party, congress, Akhilesh Yadav, Imran Masood, SP-Congress alliance, seat-sharing, UP Elections 2027
लखनऊ

‘बीजेपी को मौका न दें’: गठबंधन नेताओं को सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की चेतावनी

Zia Ur Rehman Barq
लखनऊ

ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण की मांग पर भड़के सांसद प्रमोद तिवारी, चुनाव आयोग को लेकर उठाए सवाल

Pramod Tiwari
लखनऊ

‘भरण-पोषण केस वापस लो, वरना मार देंगे’: पारिवारिक न्यायालय में गला घोंटने की कोशिश, जानिए पीड़िता ने आपबीती में क्या बताया

court news
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.