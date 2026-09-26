Ayodhya Ram Mandir Row: कब तक बचाओगे? एक दिन विनाश तय है! सपा सांसद अवधेश प्रसाद की सरकार को सीधी चेतावनी

आलोक कुमार ने आगे बताया कि जब ये आरोप लग रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को जांच की निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने इसका स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया। कोर्ट की सलाह पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का पुनर्गठन किया और फॉरेंसिक ऑडिटर भी नियुक्त किया। हर सुनवाई से पहले एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करती रही। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच पूरी हुई और 73,000 पेज की रिपोर्ट आई। दोषी पाए गए लोगों के नाम आरोपी के रूप में दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।