‘बीजेपी को मौका न दें’: गठबंधन नेताओं को सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की चेतावनी

Zia Ur Rehman Barq: समाजवादी पार्टी के MP जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि चाहे SIR का मुद्दा हो, चुनाव में गड़बड़ी हो या दूसरे मुद्दे, समाजवादी पार्टी ने सड़क से लेकर विधानसभा तक जनता के मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नेता अखिलेश यादव तय करेंगे कि गठबंधन कब बनेगा और सीटें कैसे बांटी जाएंगी। उनकी तरफ से, कांग्रेस नेता राहुल गांधी फैसला लेंगे। फालतू बयानों से बचना चाहिए ताकि BJP को मौका न मिले। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है।