उन्नाव गंगा एक्सप्रेसवे पर जल भराव: अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, लिखा बह रही भाजपाई भ्रष्टाचार की नदियां, सुझाया नया नाम

594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में किया था। ‌निर्माण के साथ ही गंगा एक्सप्रेस वे भी चर्चा में आ गया था। जगह-जगह सड़क धसने लगी थी। करोड़ों रुपये की लागत से बनी इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर इस तरह जलभराव होने से निर्माण और जलनिकासी व्यवस्था की पोल खुल गई है। सवाल उठ रहा है कि जब पहली ही तेज बारिश में एक्सप्रेसवे की यह हालत है तो भविष्य में यातायात कैसे सुचारू रह पाएगा। एक्सप्रेसवे को बेहतर कनेक्टिविटी और तेज यातायात के लिए बनाया गया था, लेकिन जलभराव ने उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टोल कर्मचारी जल निकासी में लगे हुए हैं। मेरठ से प्रयागराज के बीच बनी गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरती है। जो मेरठ के अतिरिक्त बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज जाती है।