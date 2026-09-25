उन्नाव में परिवार न्यायालय में परामर्शदाता के पद की जगह खाली, देखें विस्तृत विवरण

परिवार न्यायालय में परामर्शदाता की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पारिवारिक विवादों, दांपत्य कलह, तलाक जैसे मामलों में परामर्शदाता दोनों पक्षों के बीच सुलह और समझौते का प्रयास करता है। पति-पत्नी से अलग-अलग और फिर एक साथ बैठ कर उन्हें समझौता कराया जाता है। प्रधान न्यायाधीश ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय में संपर्क कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि की विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।