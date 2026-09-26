Heavy Rain Alert : लखनऊ में आफत बनी बारिश: सड़कें जलमग्न, बोलेरो गड्ढे में फंसी, गोमती उफान पर

बाराबंकी में भी लगातार बारिश और तेज हवा ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जनपद के बेगमगंज कर्बला, सिविल लाइन स्थित दरगाह वज़न शाह बाबा की मजार परिसर में लगा एक पेड़ देर रात करीब 12 बजे तेज हवा के कारण अचानक पास के मकान पर जा गिरा। हादसे के समय मकान में दो परिवार मौजूद थे। पेड़ गिरने की तेज आवाज सुनकर परिवार के लोग घबरा गए और किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। स्थानीय निवासी राशिद खान के अनुसार, घटना के समय परिवार के सभी लोग सो रहे थे। अचानक तेज आवाज हुई तो लोग घबराकर बाहर की ओर भागे। पेड़ गिरने से मकान की छत पर रखी सीमेंट की टीन क्षतिग्रस्त हो गईं और छत को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद दोनों परिवारों में पूरी रात दहशत का माहौल रहा।

