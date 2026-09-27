‘सवाल उठते ही बदल जाती है प्रकिया’ SIR नोटिस में बदलाव पर SP प्रवक्ता फखरुल हसन का हमला, बोले- चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं बचा

Uttar Pradesh News: SIR नोटिस में बदलाव की खबरों को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चंद ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से चुनाव आयोग की भूमिका और उस पर उठ रहे सवाल अभूतपूर्व हैं। फखरुल हसन ने आरोप लगाया कि जब भी सवाल उठते हैं तो प्रक्रिया बदल जाती है और सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले बदल देता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है, उससे लगता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के लिए और उसके निर्देश पर काम कर रहा है।