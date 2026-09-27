‘बड़े मगरमच्छ सुरक्षित’, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सपा का आरोप, इमरान मसूद के गठबंधन वाले बयान पर भी बोले राजकुमार भाटी

राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पहले भी सरकार और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठा चुकी है। सपा का आरोप रहा है कि मामले में बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और छोटे कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। भाटी ने कहा कि जांच ऐसी होनी चाहिए जिसमें मामले से जुड़े सभी लोगों की भूमिका सामने आए। सपा प्रवक्ता ने राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर एक बार फिर कहा कि मौजूदा जांच से सपा संतुष्ट नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सरकार बदलने के बाद मामले की नए सिरे से जांच होगी और जिन लोगों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, उनके बारे में सही तस्वीर सामने आएगी।