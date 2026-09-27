CM योगी के चुनाव आयोग वाले बयान पर अजय राय का पलटवार, बोले- आप आयोग के प्रवक्ता नहीं हैं

Uttar Pradesh News:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव आयोग को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं हैं और उन्हें चुनाव आयोग की ओर से बोलने से बचना चाहिए। अजय राय ने योगी से कहा कि वह चुनाव आयोग से बात करें और यह बताएं कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच क्या संबंध है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग के प्रचारक होने की बात कही जा रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि वह चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच चल रही इन बातों को लेकर क्या कहते हैं।