Meerut News: ट्रेड शो में छाई पॉलीहाउस खेती और शहद, किसानों को मिले नए बाजार और कारोबार के अवसर

मेरठ की कृषि आधारित उद्यमिता का एक और प्रमुख उत्पाद शहद है। उद्यान विभाग के आउटलेट पर मेरठ की कंपनी रेनट्रॉव नैचुरल के शहद उत्पाद भी लोगों की रुचि का केंद्र बने हुए हैं। युवा उद्यमी राखी अघेरा और उनके भाई भारत अघेरा ने बताया कि पिछले वर्ष उनकी कंपनी को इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम से कुल 46 टन शहद का ऑर्डर मिला था। विदेशी बाजार से मिले इस ऑर्डर ने मेरठ के शहद कारोबार के लिए नए अवसर खोले हैं। ट्रेड शो में कंपनी को इस बार भी नए कारोबारी संपर्क और बेहतर ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। विदेशी खरीदारों के बीच भारतीय शहद की मांग बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर उत्पादन और प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमियों को अपने कारोबार का विस्तार करने का अवसर मिल रहा है।