’35 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें!’ जानिए कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर विक्रम, जिन्होंने मेरठ एयर शो का पूरा प्लान समझाया

मेरठ में इंडियन एयर फोर्स की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के पहले एयरशो के मौके पर स्क्वाड्रन लीडर तुषार शर्मा ने कहा कि हम एशिया की एकमात्र 9-एयरक्राफ्ट वाली डिस्प्ले टीम हैं। हमने देश और विदेश में अब तक 850 से ज्यादा डिस्प्ले किए हैं। हमारा मकसद और लक्ष्य हमेशा देश के हर कोने तक पहुंचना, वहां डिस्प्ले करना और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को प्रेरित करना रहा है। इसी मकसद के साथ हम आज मेरठ के ऐतिहासिक शहर में आए हैं। हमारी कोशिश है कि यहां के हर व्यक्ति, हर युवा और हर बच्चे को इंडियन एयर फोर्स में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए।