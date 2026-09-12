हस्तिनापुर में नितिन नागर की हत्या के बाद सड़क पर रखा शव, हाथ जोड़कर बैठे राज्यमंत्री दिनेश खटीक, पुलिस से मांगा इंसाफ

Meerut Murder Case: मेरठ के हस्तिनापुर में 22 साल नितिन नागर की गोली मारकर हत्या के बाद शनिवार को परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर दिखा। गणेशपुर में परिवार ने नितिन का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। उनका कहना है कि आरोपियों के घर बुलडोजर चलने के बाद ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मौके पर हस्तिनापुर विधायक और यूपी सरकार के राज्यमंत्री दिनेश खटीक भी पहुंचे। उन्होंने सड़क पर रखे नितिन नागर के शव के पास बैठकर हाथ जोड़कर परिजनों को समझाने की कोशिश की और पुलिस से इंसाफ की मांग की। नितिन दिल्ली पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहा था।