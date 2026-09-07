मेरठ में स्कूल के बाथरूम में मिला 13 साल के छात्र का शव, माता-पिता बोले- दिल से जुड़ी कोई बीमारी नहीं थी

काफी देर तक दरवाजा खटखटाने और आवाज लगाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बाद स्कूल स्टाफ छत के रास्ते ऊपर पहुंचा और वहां से बाथरूम के अंदर देखा। अंदर कुनाल जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। इसके बाद किसी तरह अंदर से दरवाजा खोला गया और छात्र को बाहर निकाला गया। वह बेहोशी की हालत में था और उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। स्कूल स्टाफ ने तुरंत उसके परिवार को घटना की जानकारी दी।