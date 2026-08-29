दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, पिकअप पलटने से यूपी के 3 लोगों की दर्दनाक मौत

सूचना मिलते ही गोविंदगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। थाना अधिकारी धीरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पिकअप सवार सभी लोग नर्सरी से जुड़ा काम करते थे। शनिवार सुबह वे काम के सिलसिले में ही यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 96 के पास अचानक पिकअप का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर पलट गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।