मेरठ में पुलिस बर्बरता पर सियासी घमासान! अखिलेश यादव और विपक्षी नेताओं ने कार्रवाई की उठाई मांग

भारतीय किसान यूनियन (बीआर आंबेडकर गुट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी ने आरोप लगाया कि 19 अगस्त को वे अपने साथी मोहित जाटव के साथ एसएसपी कार्यालय गए थे। वे ललिता गौतम मामले में दर्ज मुकदमों में अपना नाम हटवाने और निष्पक्ष जांच की मांग करने गए थे। भाटी के अनुसार, बातचीत के दौरान एसएसपी ने आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और गाली-गलौज की। विरोध करने पर उन्हें चैंबर में ले जाकर लात-घूंसों और जूतों से करीब डेढ़ घंटे तक पीटा गया। बाद में उन्हें एसओजी कार्यालय ले जाया गया, जहां इंस्पेक्टर अखिलेश गौर और उनकी टीम ने हाथ-पैर बांधकर डंडों और फट्टों से थर्ड डिग्री दी। भाटी का दावा है कि उनकी आंख से खून निकलने लगा और आंख में गंभीर चोट आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर चोटों का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें सूजी हुई आंख और शरीर पर चोट के निशान दिख रहे हैं।