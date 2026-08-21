Avinash Pandey Transfer: मेरठ SSP अविनाश पांडेय का तबादला, 5 महीने के कार्यकाल में थप्पड़ कांड से किसान नेता की पिटाई तक विवाद

मेरठ से तबादले की खबर आने के बीच ही अविनाश पांडेय से जुड़ा एक नया विवाद सामने आया। भारतीय किसान यूनियन बीआर आंबेडकर के अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय भाटी और उनके साथी मोहित जाटव ने आरोप लगाया कि उन्हें एक मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय बुलाया गया था। दिग्विजय भाटी के मुताबिक, कार्यालय के अंदर एसएसपी ने उनके साथ मारपीट की। इसके बाद उन्हें पुलिस लाइन स्थित एसओजी कार्यालय ले जाया गया, जहां भी पिटाई किए जाने का आरोप है। उनका दावा है कि मारपीट में मोहित जाटव की आंख से खून आने के बाद पुलिस ने डॉक्टरों को बुलाया। हालांकि, इस मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।