UP Politics 2027: पश्चिमी यूपी में 2027 की नई सियासी बिसात, जयंत के NDA में जाने के बाद अखिलेश की नजर गुर्जर वोट पर

हालांकि सपा की रणनीति को सिर्फ गुर्जर समाज तक सीमित करना सही नहीं होगा। पार्टी पश्चिमी यूपी में जाट समाज के बीच भी अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कई जिलों में जाट नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक की लोकसभा चुनाव में जीत भी पार्टी के लिए पश्चिमी यूपी में जाट समर्थन का महत्वपूर्ण संकेत रही। इसके बावजूद सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह जाट और गुर्जर दोनों समुदायों के बीच संतुलन कैसे बनाए। रालोद के भाजपा के साथ होने से बदले समीकरण में सपा अगर गुर्जर समाज में अपनी पकड़ बढ़ाती है और साथ ही जाट मतदाताओं के एक हिस्से को बनाए रखती है, तो 2027 में पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल 'चवन्नी' वाला बयान सिर्फ जुबानी जंग नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी में 2027 की चुनावी बिसात पर बदलते सामाजिक समीकरणों का संकेत भी माना जा रहा है। आने वाले महीनों में सपा, भाजपा और रालोद की रणनीति यह तय करेगी कि जाट-गुर्जर वोट का झुकाव किस तरफ जाता है।