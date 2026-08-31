UP Politics: ‘अपराधियों के अब्बा हैं अखिलेश’, संगीत सिंह सोम के बिगड़े बोल से यूपी में सियासी भूचाल

Sangeet Som Statement Akhilesh Yadav Criminals Remarks: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है। भाजपा के फायरब्रांड नेता संगीत सिंह सोम ने सोमवार को समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सपा की पुरानी मानसिकता है और पार्टी का पुराना काम अपराधियों को पालना रहा है। वे अपराधियों के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं।