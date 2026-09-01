मेरठ महापंचायत में राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान; अनिश्चितकालीन धरने में बदली पंचायत, पुलिस को दी चेतावनी

राकेश टिकैत ने मेरठ के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट प्रकरण का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों की दुकानें तोड़कर उनका व्यापार खत्म कर रही है। किसान और व्यापारी एकजुट हैं और हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। इसके बाद राकेश टिकैत कमिश्नरी पार्क में धरने पर बैठे रवि गौतम से मिलने भी पहुंचे और पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। उन्होंने अधिकारियों को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि सुन लें अधिकारी जैसे आपने हाल ही में कुछ लोगों को पीटा वैसी घटना हमारे लोगों के साथ भूलकर भी मत कर देना। वरना यहां कमिश्नरी में ईंट की कोई दीवार नहीं मिलेगी इसे पूरा मैदान बना दिया जाएगा।